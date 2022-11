Handball Württembergliga SV Leonberg/Eltingen jubelt in letzter Sekunde

Die letzten Minuten in der Theodor-Eisenlohr-Sporthalle in Nürtingen waren für die 136 Zuschauer auf beiden Seiten nervlich so belastend als habe sich die Steuerfahndung für den nächsten Tag überraschend im Betrieb angekündigt. Drei Minuten vor dem Ende glich Christoph Hönig zum 32:32 aus, dann hielt SV-Torhüter Max Schneider einen Siebenmeter. Felix Wiederhöft traf für den SV zum 33:32, da waren noch 58 Sekunden zu spielen. Der TVZ glich jedoch 36 Sekunden vor dem Ende aus, und in einer Unterbrechung Sekunden vor Schluss besprach Auer mit seinen Akteuren den ultimativen Spielzug – Schückle ging an den Kreis und erledigte seine Aufgabe mit Bravour. 34:33, es war der achte Treffer des Kreisläufers. Torhüter Schneider verdiente sich ebenfalls ein Lob, er parierte drei Siebenmeter.