Es ist die Ausnahme, dass Chris Auer in seiner Spielanalyse einzelne Spieler hervorhebt. Für den Trainer des SV Leonberg/Eltingen ist die Mannschaft der Star. Nach dem 25:23-Sieg gegen den Tabellenzweiten TSV Deizisau bekam dann aber doch ein Trio ein Sonderlob des Coaches – nachdem er der gesamten Mannschaft ein Riesenkompliment ausgesprochen hatte: „Was Dominik Fischer und Jakob Ulrich in der Abwehr in Kombination mit unserem Torhüter Max Schneider geleistet haben, war sensationell.“