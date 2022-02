Handball-Württembergliga SV-Handballer auf verlorenem Posten

SV tut sich schwer im Abschluss

Bis zur elften Minute und dem 6:6 steckten die Gastgeber das noch alles einigermaßen weg. Doch es wurde schon deutlich, dass sich das Team im Abschluss überaus schwer tat und der Wucht eines Sascha Laurenz nicht viel entgegenzusetzen hatte. Waiblingen zog auf 11:6 davon und nahm ein 16:12 in die Pause mit. So sehr sich die Leonberger Mannschaft auch mühte, in der zweiten Hälfte gab es nur eine kurze Phase, in der eine Aufholjagd noch möglich schien. Nachdem Felix Wiederhöft auf 20:25 verkürzt hatte (48.), erhöhte der VfL aber gleich wieder auf 29:20.

Leonberg versuchte es mit sieben Feldspielern, mit einer 5-1-Variante in der Defensive, mit den unterschiedlichsten Spielmachern (Paul Nonnenmacher, Marius Hufnagel, Andreas Binder) – all das fruchtete nicht. „Ich mache den Jungs unter diesen Voraussetzungen keinen Vorwurf“, sagte Chris Auer. „Wir haben alle Formationen versucht. Aber mit gut 30 Fehlwürfen, so viel wie noch nie in dieser Saison, kann man solch ein Spiel nicht gewinnen.“

SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Rigl, Ulrich, Binder (3), Zimmermann, Wiederhöft (3), Nonnenmacher (4), Wanner (3), Neuffer (5/2), Hönig, Hufnagel, Fischer (1), Rühle (3), Klatte (2).