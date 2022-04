Die Hütte brennt und die Mannschaft reitet ihre Welle immer weiter. Der SV Leonberg/Eltingen ist nach dem VfL Waiblingen die Mannschaft der Stunde in der Württembergliga. Mit dem 32:28 gegen den TSV Wolfschlugen am Mittwochabend gelang der sechste Sieg in Folge. Damit hat das Team von Trainer Chris Auer in den vergangenen Heimspielen mit starken Auftritten die Mannschaften auf Platz zwei (TSV Deizisau), drei (TSV Wolfschlugen) und vier (SG Lauterstein) mit Niederlagen nach Hause geschickt.