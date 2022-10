Handball-Württembergliga Pause für den starken Keeper

Im zweiten Heimspiel der Saison gegen die SKV Oberstenfeld (Montag, 17 Uhr) spricht alles für den SV Leonberg/Eltingen. Die Gastgeber sind mit einem Sieg (36:24 gegen TV Oeffingen) und einem Unentschieden (22:22 in Ostfildern) gut in die Runde gestartet, der Gegner steht nach zwei Niederlagen am Tabellenende. Mit sieben Abgängen hatte die SKV einen größeren Aderlass, der nach Meinung des Leonberger Trainers Chris Auer nicht adäquat aufgefangen werden konnte. Wird der Kontrahent möglicherweise nicht ernst genug genommen? „Das ist die ganz große Gefahr“, sagt Auer, der sein Team eindrücklich gewarnt hat. In der Vorsaison war der SV Leonberg/Eltingen auch favorisiert in die Partie gegangen und kassierte eine 27:31-Niederlage.