Handball-Württembergliga Noch drei Punkte für Platz drei

„Die letzten fünf Prozent haben oft gefehlt“, sagte der SV-Trainer. Vor den letzten beiden Aufgaben am 19. und 21. Mai in Albstadt und zuhause gegen den TSV Alfdorf stehen deshalb an diesem Montag ein Regenerationstraining, danach eine normale Einheit und dann ein Abschlusstraining auf dem Programm. Das war’s dann aber auch.