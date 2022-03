Handball-Württembergliga Leonberg/Eltingen nimmt Punkte mit

Vorentscheidung gleich nach der Pause

Am Auftritt seiner Mannschaft hatte er so gut wie nichts auszusetzen: „Wir haben ein paar Tore zu viel bekommen und zwei, drei Freie zu viel liegen gelassen – mehr aber auch nicht.“ Schon früh wechselte er von der 5-1-Deckung auf die 6-0-Variante zurück, und mit der ersten starken Parade von Torhüter Fabian Rigl fand die Mannschaft endgültig in die Spur.