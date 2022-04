Beim ersatzgeschwächten TV Neuhausen entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. In der Pause, die Gäste führten mit 15:14, fand Auer augenscheinlich die besseren Wort als sein Gegenüber Markus Bühner. Mit einem 5:0-Lauf in den ersten acht Minuten nach dem Wechsel machten die Gäste frühzeitig alles klar. Mit entscheidend war die Umstellung von einer 6:0-Abwehr auf eine 5:1-Formation. Neil Jäger hatte für die Heimmannschaft in Durchgang eins aus dem Rückraum sechsmal getroffen. In der zweiten Hälfte stand bei ihm die Null.