Handball-Württembergliga Für Leonberg bleibt es bei Platz fünf

Bis zum 9:9 verlief die Begegnung ausgeglichen. Dann begann eine Phase, in der, so Auer, „jeder für sich alleine gekämpft hat“. Die heimstarken Gastgeber zogen auf 17:11 davon (27.). Der SV Leonberg/Eltingen hielt dagegen. Mit einem 7:0-Lauf in den Minuten vor und nach der Pause war die Mannschaft bei einer 18:17-Führung wieder im Spiel. Jetzt konterte die HSG Albstadt und sorgte mit dem 26:21 (52.) für eine Vorentscheidung. Unrühmlicher Schlusspunkt: Nach einer Siebenmeter-Entscheidung am Ende der Partie wurde Torhüter Fabian Rigl wegen eines „leichten emotionalen Ausbruchs“ (Auer) disqualifiziert. Die Rote Karte hat jedoch keine Auswirkungen auf die Partie gegen den TSV Alfdorf, in der Rigl in seinem letzten Spiel für den SV Leonberg/Eltingen von Beginn an zwischen den Pfosten stehen wird.