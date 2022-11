Lediglich zu Beginn der Partie vor 182 Zuschauern sah es nicht nach einem überzeugenden Erfolg der Gäste aus, die Leonberger machten sich das Leben durch zwei Zeitstrafen unnötig kompliziert, erst nach einer Viertelstunde kippte das Spiel allmählich in Richtung SV. Vor allem Felix Wiederhöft tat sich dabei energisch hervor – der Rechtsaußen wurde von seinen Kollegen gut in Szene gesetzt und erwies sich dabei als recht treffsicher. Insgesamt 18 Tore standen am Ende auf Wiederhöfts Konto, darunter eine hundertprozentige Erfolgsquote bei seinen zehn Siebenmetern. „Das war schon eine echt herausragende Leistung“, freute sich Trainer Auer, der allerdings auch bemerkte: „Wenn man nun unbedingt ein Haar in der Suppe finden will, könnte man sagen: Er hätte sogar mehr als 20 Tore machen können.“