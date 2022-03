Handball-Württembergliga Fast wie eine Kopie des Hinspiels

Nach der 14:13-Führung zur Pause gelang die Vorentscheidung diesmal zwischen der 37. und 47. Minute, als die Gäste aus einem 18:18 ein 25:19 machten. In der Defensive ließ das Team so gut wie keine Durchbrüche mehr zu, vorne lief der Ball mit viel Tempo durch die eigenen Reihen, sodass die Schwaikheimer Abwehr in Bewegung geriet und Lücken entstanden. „Unser Matchplan war, geduldig und ohne Hektik zu spielen. Und das hat die Mannschaft gut umgesetzt“, sagte Chris Auer.