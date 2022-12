Handball-Württembergliga Ein Denker und Lenker fehlt

Der Vorsprung schrumpft

In der 25. Minute schien der Knoten zu platzen. David Klatte traf zum 12:11 und bis zum Pausenpfiff lag der SV Leonberg/Eltingen mit 16:13 vorne. Mit einem starken Dennis Kellner im Tor bauten die Gastgeber den Vorsprung zu Beginn der zweiten Hälfte auf 21:15 aus. Dann riss der Faden, es schlichen sich erneut Fehler in der Offensive ein. Oder die Leonberger scheiterten am starken Torwart der Gäste. In der 58. Minute glich Schmiden zum 24:24 aus. Am Ende stand ein 25:25- Unentschieden. SV Leonberg/Eltingen: Kellner, Schneider, P. Wanner (5), Binder (2), Zimmermann (3), Wiederhöft (3), Kutzner (1), Tran, D. Wanner, Neuffer (1), Nonnenmacher, Fischer (4), Klatte (1), Schückle (5).