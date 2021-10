Handball-Württembergliga Der letzte Siebenmeter sitzt nicht

Aufholjagd per Manndeckung

Das erste, was Chris Auer, Coach des unterlegenen Teams, zu dem Spielausgang zu sagen hatte: „Ich muss den Jungs ein riesen Kompliment machen. Sie haben es geschafft, die individuelle Qualität des Gegners als Kollektiv auszugleichen.“ Und sie haben in der hitzigen Atmosphäre eine bärenstarke Moral gezeigt. Als Waiblingens Mark Leinhos in der 53. Minute zum 34:29 traf, schien die Entscheidung gefallen. Es deutete sich an, dass am Ende ein Ergebnis stehen könnte, das dem Spielverlauf nicht wirklich entsprechen würde. Die Gäste stellten auf offene Manndeckung um und den VfL damit vor große Probleme. Nico Isenberg, Christoph Hönig per Siebenmeter und zweimal Felix Wiederhöft brachten Leonberg auf 33:34 heran. Lediglich das Happy End blieb aus.