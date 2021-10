Handball-Württembergliga Das Topspiel kann kommen

Zwischenspurt nach sechs Minuten

In der Partie gegen den noch punktlosen Gegner legten die Gastgeber den Grundstein zum Sieg einmal mehr mit einer starken Defensivleistung. Die Spielgemeinschaft aus dem Bottwartal ging zwar mit 3:2 in Führung (6.), danach machten Jakob Ulrich, Philip Schückle und Co. in Verbindung mit einem stark haltenden Max Schneider den Laden hinten dicht. Die Gäste blieben elf Minuten lang ohne eigenen Treffer. Der SV Leonberg/Eltingen spulte konsequent sein Programm ab und zog in dieser Zeit auf 8:3 davon. Als verlustpunktfreier Tabellenführer fährt die Mannschaft nun am kommenden Wochenende zum Titelfavoriten VfL Waiblingen.