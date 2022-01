Handball-Württembergliga Das Team fängt als Einheit alles auf

Leonberg - Schön ist es nicht gewesen – aber erfolgreich. Das 30:25 des SV Leonberg/Eltingen beim SKV Unterensingen lässt sich unter dem Titel Arbeitssieg verbuchen. Es muss ja auch nicht immer ein Spektakel sein wie beim 33:19 im Hinspiel, als der Gegner im Hurra-Stil aus der Halle gefegt wurde. Und schon gleich gar nicht in einer so wichtigen Phase der Saison, in der es für das Leonberger Team darum geht, den Abstand zur Gefahrenzone möglichst zu vergrößern. Genau das ist mit den zwei Pluspunkten und gleichzeitigen Niederlagen der Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte gelungen.