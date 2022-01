Handball-Württembergliga Das Selbstverständnis muss wieder her

Das eine ist der Blick nach vorne, das andere die Konzentration auf die laufende Runde. Nach der vierten Niederlage in Folge (29:30 bei Rot-Weiß Laupheim) findet sich der SV Leonberg/Eltingen genau in der Mitte der Tabelle wieder. Es sind nur drei Pluspunkte bis zum dritten Rang, genauso kurz ist aber auch der Weg zum drittletzten Platz. Je nach Ausgang in den oberen Ligen könnte das zum Klassenerhalt nicht reichen.

Zahl der Gegentore reduzieren

Die Tabelle schiebt Chris Auer vor dem Heimspiel gegen die HSG Langenau/Elchingen (Samstag, 20 Uhr) aber zunächst einmal auf die Seite. „Wir wissen, warum wir die Spiele verloren haben und müssen wieder das Selbstverständnis entwickeln, dass wir unsere Stärken besser zur Geltung bringen“, sagt der Übungsleiter. Es gilt, die Abwehr zu stabilisieren. Die Zielsetzung zu Saisonbeginn lautete, dass es nicht mehr als durchschnittlich 25 Gegentore pro Spiel sein sollten. 305 sind es nun nach elf Begegnungen, das macht einen Schnitt von 27,7.

Die Stärken des Gegners sieht Chris Auer in guten Rückraumspielern auf der linken und rechten Seite, in Kombination mit dem Kreisläufer. „Vielleicht werden wir auch mal etwas Neues in der Abwehr ausprobieren“, sagt Chris Auer. Nach wie vor fehlen ihm Philip Schückle und Christoph Hönig.