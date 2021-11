Trainer rechnen mit Saisonabbruch

Verrückt machen will sich der 30-Jährige deshalb aber nicht. „Wir sind generell immer noch in einem Lernprozess, ich als junger Trainer auch“, ordnet der Übungsleiter das Geschehen ein. Der Blick geht schon in Richtung nächstes Heimspiel am 4. Dezember gegen den TV Neuhausen. Wenn bis dahin überhaupt noch gespielt und nicht pandemiebedingt ab- oder unterbrochen wird. „Ich vermute, dass wir nach der Vorrunde abbrechen oder sogar früher“, prognostiziert SKV-Trainer Thomas Pflugfelder. Auch Chris Auer schlägt in die gleiche Kerbe: „Irgendwann kann man es nicht mehr vertreten weiterzuspielen, und das möglicherweise auf Kosten der Gesundheit der Spieler und Zuschauer.“

SV Leonberg/Eltingen: Rigl, Schneider, Zimmermann (4), Wiederhöft, Kutzner (1), Wanner (4), Neuffer (5/2), Hönig (6/5), Hufnagel (4), Ulrich, Rühle (1), Klatte (2).