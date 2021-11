Handball-Württembergliga Albstadt kauft dem SV den Schneid ab

Der Gegner kämpft bis zum Schluss

Die Gastgeber fanden von Beginn an nicht in ihr Spiel. Die HSG Albstadt setzte hingegen das um, was Trainer Nenad Gojsovic ihnen mit auf den Weg gegeben hatte: „Die Leonberger, zu denen wir mit großem Respekt angereist waren, vorne ein paar Tore machen lassen, und hinten alles zumachen.“ Und so biss sich der SV dann auch die Zähne an der gegnerischen Abwehr aus.

Zudem hatten die Gäste mit ihren beiden Torhütern Edis Camovic und Julian Mayer einen immens starken Rückhalt. Nicht zu vergessen ist die kämpferische Leistung, mit der die HSG Albstadt 60 Minuten lang überzeugte. Mit einem 12:15-Rückstand für die Gastgeber ging es in die Pause.

Danach schienen die Leonberger sich wieder zu fangen, traten selbstbewusster auf, erhöhten das Tempo und fanden die Lücken in der gegnerischen Abwehr. In der 42. Minute erzielte David Zimmermann den viel umjubelten 20:20-Ausgleich. Doch irgendwie war kräftig Sand im Getriebe, denn dieser Lauf hielt nicht lange an.

Die Gastgeber schafften es einfach nicht, in Führung zu gehen oder gar den Gegner abzuschütteln. Albstadt war immer einen kleinen Schritt voraus und hatte auch mit dem Schlusspfiff mit 30:28 die Nase vorne. „Unsere Stärke ist, dass wir auch nach dieser Niederlage das Positive mitnehmen können, denn obwohl wir schlecht gespielt haben, haben wir 28 Tore geschossen“, meinte Christian Auer.

SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Rigl, Binder (2), Zimmermann (2), Wiederhöft, Kutzner (2), Neuffer (10/2), Hönig (2/2), Hufnagel (6), Ulrich, Fischer, Rühle (1), Klatte (1), Isenberg (2)