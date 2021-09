Handball-Verbandsliga TSF starten mit kleinerem Kader

Wunschkandidat sagt zu

Dafür baut Jörg Kaaden drei Neuzugänge in den Kader ein. Malte Bartels kam von der HB Ludwigsburg und ist für die Position im linken Rückraum vorgesehen. „Ihn wollte ich schon im vergangenen Jahr, jetzt hat es geklappt“, freut sich der TSF-Trainer. Nico Bauer hatte seinen Spielerpass zuletzt beim TV Altbach, ist aktuell der Jugendkoordinator bei den TSF Ditzingen. Früher spielte er in Fellbach und Bittenfeld II. In der Verbandsliga-Mannschaft soll der Rechtshänder die Position rechts außen abdecken. Der dritte Neuzugang ist den TSF quasi „zugeflogen“. Rückraum-Spezialist Luis Hönninger spielte beim TV Hartheim in der Badenliga, studiert aktuell in Ludwigsburg und hat einen neuen Verein gesucht. „Er hat sich sofort als gute Verstärkung gezeigt und ist auf den Positionen Rückraum Mitte, links und rechts einsetzbar“, sagt Jörg Kaaden.