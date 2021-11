Handball-Verbandsliga TSF Ditzingen baut die Serie aus

Ditzingen - Es sieht ganz so aus, als wollten die Spieler der TSF Ditzingen ihrem am Saisonende scheidenden Trainer Jörg Kaaden ein schönes Abschiedsgeschenk machen. Seitdem klar ist, dass sich die Wege des Übungsleiters und der Mannschaft trennen werden, errang das Team vier Siege in Folge. Dem 27:26 in Flein, 26:24 gegen Ober-/Unterhausen und dem 36:32 in Backnang ließen die TSF nun im Heimspiel ein 27:25 (13:9) gegen die bis dahin besser platzierte HSG Schönbuch folgen. Mit nunmehr 10:6 Punkten schob sich Ditzingen auf Rang vier der Tabelle vor.