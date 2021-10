Handball-Verbandsliga TSF-Abwehr lässt den Gegner gewähren

Nach zunächst immer wieder ausgeglichenem Spielstand gelang es den Gastgebern, die verletzungsbedingt auf Dennis Zwicker (Strecksehnenriss am Finger) verzichten mussten und auch in den nächsten Wochen müssen, gegen Ende des ersten Durchganges dennoch, sich leicht abzusetzen. Florian Ruoff traf zum 15:12 (26.). Dann verpassten es die TSF Ditzingen, den Vorsprung auszubauen. Trotz Überzahl gelang kein Treffer. Yannick Hüther scheiterte per Siebenmeter an Marco Schreiner, Simon Bauer verkürzte sogar noch auf 13:15. „Wenn wir da auf vier oder fünf Tore weggehen, sieht es am Ende vielleicht anders aus“, sagte Jörg Kaaden.