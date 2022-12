Handball Verbandsliga Trainerin rüttelt ihre Leonberger Wildcats wach

Auszeiten im Handball sind eine raffinierte Erfindung. Wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt einsetzt, können sie den Fluss einer Partie unterbrechen und einen Wendepunkt darstellen. Mona Binder hat in der Verbandsliga-Partie gegen die HSG Hohenlohe ein Bravourstück geliefert, wie dieses taktische Mittel eingesetzt wird. Es lief mäßig und bräsig bei den Handballerinnen aus Leonberg, so wirklich in Schwung waren sie gegen den Vorletzten nicht gekommen, lediglich 15:13 führten sie nach 40:32 Minuten – dann rief Mona Binder zur Auszeit. „Ich habe unser Abwehrverhalten angesprochen“, erzählte die Trainerin, „und ich habe gefordert, dass wir vorn besser in die Lücken stoßen und mehr auf Tempo spielen.“