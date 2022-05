Handball-Verbandsliga Richtiger Zeitpunkt für einen Neuanfang

Eine große Herausforderung sei die Coronapandemie gewesen. „Wir haben als Team versucht, das Beste daraus zu machen.“ Und letztendlich habe er seine Abschluss-Saison in vollen Zügen genossen. „Das war jetzt, trotz einiger Rückschläge, vielleicht die schönste Runde, auch aus kameradschaftlicher Sicht.“

Zu viele Fehlwürfe

Im finalen Spiel gegen den SV Remshalden erwischten die TSF Ditzingen keinen guten Start. Fünf Fehlwürfe zählte Jörg Kaaden in den ersten neun Minuten, zur Halbzeit waren es zehn. „Und in der Abwehr haben wir auch keinen Zugriff bekommen.“ So lag die Mannschaft in der Pause mit 13:16 Toren zurück.

„So wollten wir uns nicht von unserem Publikum verabschieden“, sagte der TSF-Coach. Dementsprechend fielen seine Worte in der Kabine aus. Wie ausgewechselt präsentierte sich das Team dann auf dem Feld, machte den Rückstand wett und ging zwischenzeitlich mit zwei Toren in Führung. Am Ende war es eine enge Kiste. Doch das kümmerte niemanden mehr.

TSF Ditzingen: Biehl, Neff, Bernert (2), Falkenburger (2), Haselbauer (1), Hölzel (2), Kienle (1), Häußlein, Ruoff (2), Dömötör (3), Hüther (10/2), Bohnen (4), Bauer (1).