Ditzingen - Mit 31:23 haben sich die Männer der TSF Ditzingen beim Schlusslicht SV Remshalden durchgesetzt. Das Ergebnis hört sich nach einem souveränen Pflichtsieg an. „Das war nicht ganz so einfach, wie es vom Ergebnis her aussieht“, sagte der TSF-Trainer Jörg Kaaden. Wegen coronabedingt abgesagter Spiele gerät die Tabelle erneut in gehörige Schieflage.