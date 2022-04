Handball-Verbandsliga Ditzingen lässt zu viele Chancen liegen

Zudem musste der Ditzinger Übungsleiter schon früh nachjustieren, weil es auch in der Abwehr einfach nicht passte. Bereits in der elften Minute nahm er beim Stand von 2:7 die erste Auszeit. „Wir haben keinen gesunden Mittelweg gefunden zwischen Heraustreten und kompakter Defensive“, sagte Kaaden. Nick Bohnen kam für Lukas Hölzel, und so langsam stabilisierte sich das wackelige TSF-Gebilde etwas. Die Gäste kamen auf 9:12 heran. Die HSG Schönbuch wirkte jedoch auch weiterhin in allen Aktionen entschlossener. Bis zur Pause setzte sich die Heimmannschaft wieder auf 16:11 ab.