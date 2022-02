Handball-Verbandsliga Die Luft reicht nur für 45 Minuten

Leonberg - Der Negativlauf hält an: Mit dem 24:35 beim TV Flein haben die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen die sechste Niederlage in Folge einstecken müssen. Etwas anderes war allerdings auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Schließlich mussten es die Leonbergerinnen mit dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer aufnehmen – und boten ihm 45 Minuten lang Paroli. „Wir haben wirklich gut gespielt und in der Abwehr zugepackt. So stelle ich mir das immer vor. Und das möglichst über 60 Minuten“, sagte die SV-Trainerin Mona Binder.