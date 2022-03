Handball Trainer hat kaum was zu bemängeln

Mit einem mehr als deutlichen 33:18-Heimsieg (16:9) hat Handball-Verbandsligist TSF Ditzingen nicht nur den Heimgegner HC Oppenweiler/Backnang II überrascht, sondern auch in gewisser Weise sich selbst. „Mit einem so hohen Ergebnis hätte ich nicht gerechnet“, sagte dann auch Ditzingens Trainer Jörg Kaaden. Zumal die Gäste nach ihrer 32:36-Niederlage im Hinspiel eine Revanche angekündigt hatten. „Doch wir haben gut gespielt und ich habe kaum etwas zu bemängeln, außerdem kam uns auch die dünne Personaldecke der Oppenweiler entgegen“, erklärte Kaaden. So fehlte den Gästen beispielsweise ihr fast zwei Meter langer Topscorer Martin Lübke.