Doch fast hätten die SF Schwaikheim den Gastgebern den Schneid abgekauft. Die gut 220 Zuschauer im Leonberger Sportzentrum sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der sich die Gäste gegen den Favoriten kämpferisch präsentierten, stets ein Tor vorlegten und zur Halbzeitpause mit 14:13 vorne lagen. „Schwaikheim hat es in dieser Phase geschafft, unser Tempospiel in der zweiten Welle zu bremsen, was wir gezeigt haben, war ein Angsthasenhandball, wir haben nicht mit Mut in die Lücken gespielt“, so Auer. Die Kabinenansprache von Christian Auer nach 30 Minuten Spielzeit zeigte die erhoffte Wirkung. „Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, dass sie so gut zugehört und meine Anweisungen umgesetzt hat.“