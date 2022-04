Handball SV sorgt für Gänsehautmomente

Kopf-an-Kopf-Rennen in der ersten Halbzeit

In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und hier war vor allem Lauterbachs Trainer Hagen Gunzenhauser mit der Vorstellung seines Teams zufrieden, das immer wieder die Tore vorlegte. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen.“ Eine starke Leistung lieferte vor allem Linksaußen Max Dangelmann, der mit schnellen Aktionen nach vorne insgesamt neun Treffer erzielte. Der SV Leonberg/Eltingen machte immer wieder einfache Fehler, die zu Ballverlusten führten. Chris Auer blieb ruhig und hielt an seinem Konzept fest, vor allem die Belastung seiner Spieler zu steuern. „Nach unserer Corona-Phase will ich kein Risiko eingehen.“