Handball SV Leonberg/Eltingen: Die Reihen lichten sich

Ein echter Lichtblick für die Verbandsliga-Frauen des SV Leonberg/Eltingen ist die erste Hälfte beim Spitzenreiter TV Flein gewesen. Das Problem: mit 30 oder 45 starken Minuten ist in der Regel kein Spiel zu gewinnen. Am Ende verlor das Team von Trainerin Mona Binder mit 24:35. Nach nunmehr sechs Niederlagen in Folge soll der Bock am Samstag (17.45 Uhr) bei der HSG Hohenlohe umgestoßen werden.