Handball SV-Coach will das Maximale

Während einige Mannschaften in der Württembergliga bereits auf die Zielgerade einbiegen und nur noch vier Begegnungen zu absolvieren haben, warten auf den SV Leonberg/Eltingen noch neun Partien. Fast ein Drittel der Runde steht den Schützlingen von Trainer Chris Auer also noch bevor. Angesichts dieser Diskrepanz ist es ein ziemlichaufwendiges Rechenexempel, um festzulegen, wann der Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist. Bei fünf Siegen in den vergangenen sechs Begegnungen müssen sich die SV-Spieler und -verantwortlichen aber keine Sorgen mehr über den Verbleib in der fünfthöchsten Spielklasse machen. Vielmehr, so Chris Auer, gehe es jetzt darum, das Maximale herauszuholen und angesichts der hohen Belastung, „die Jungs fit zu halten und nicht in eine Verletzung reinzutreiben“. Derzeit klappt das gut. Im Spiel beim TV Neuhausen am Samstag (20 Uhr) fehlen lediglich Paul Nonnenmacher und der verletzte Philip Schückle.