Handball Rückspiel unter neuen Vorzeichen

Verbandsliga Männer

TV Oeffingen – TSF Ditzingen (Sa 20)

Bei den TSF Ditzingen wird noch einmal auf den Reset-Knopf gedrückt. Nach schwachem Auftritt im ersten Spiel des neuen Jahres (20:28 gegen die SG Weinstadt) gab es ein spielfreies Wochenende und zwei Wochen Zeit, um wieder in einen richtigen Trainingsrhythmus mit entsprechender Beteiligung zu kommen. Das soll sich nun in der heutigen Partie beim TV Oeffingen (20 Uhr) bemerkbar machen. „Wir brauchen einen guten Rückzug und eine schnelle Orientierung“, fordert der Trainer Jörg Kaaden. Im Hinspiel waren es das hohe Tempo nach vorne und eine 5-1-Deckung des Gegners, die dazu geführt haben, dass die TSF 35 Gegentore kassierten. Da reichten auch 32 eigene Treffer nicht, um etwas Zählbares in heimischer Halle zu behalten.

Kurios: Für die Gastgeber, die auf Matthias Wittke und Maximilian Wögerer verzichten müssen, ist es das letzte Heimspiel, bevor sie fünfmal in Folge auswärts antreten müssen. „Das ist eine große Hürde“, sagt Benjamin Brack, Trainer des Tabellenzweiten, der schon alleine deswegen zuhause unbedingt gewinnen will.

Verbandsliga Frauen

SG Schorndorf – SV Leonberg/Eltingen (So 15.45)

Lang, lang ist’s her: Anfang Oktober haben die SV-Frauen das erste und bislang einzige Spiel gewonnen – mit 23:20 gegen die SG Schorndorf. Eine Wiederholung ist dringend nötig, will das Team nicht vorzeitig den Anschluss an das hintere Mittelfeld verlieren.