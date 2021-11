Leonberg - Sieben Partien sind in der Handball-Württembergliga der Herren gespielt und der SV Leonberg/Eltingen ist am vergangenen Wochenende mit dem Heimsieg gegen Schwaikheim auf die Top-Position der Tabelle geklettert. Dabei hat ihnen die Niederlage des bisherigen Spitzenreiters VfL Waiblingen in Wolfschlugen in die Karten gespielt. „Es kann und wird noch so viel passieren“, sagt SV-Trainer Christian Auer, der sich über diese Momentaufnahme freut, sich davon aber keineswegs blenden lässt.