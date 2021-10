Handball Möglichst keine Fehler machen

Alle legen sich ins Zeug

Allerdings können die Gastgeber nicht ganz in Bestbesetzung antreten. Philip Schückle (Innenblock und Kreisspieler) wird nicht dabei sein, weil er an diesem Tag heiratet. Bei diesem Ereignis wird auch Marius Hufnagel dabei sein – und kann das Team diesmal nicht unterstützen. Nico Isenberg hatte zuletzt einen Bluterguss, ließ diesen behandeln und ist wieder an Bord. So auch Christoph Hönig, der einige Blessuren beim Spiel in Waiblingen davongetragen hat. „Das gefällt mir an diesem Team, alle legen sich ins Zeug, auch wenn’s mal weh tut“, sagt Christian Auer. Das letzte Spiel gegen die SF Schwaikheim – bevor die Saison coronabedingt wieder abgebrochen wurde – hatte der SV Leonberg/Eltingen knapp gewonnen. Verbandsliga Staffel 1, Männer: Ditzingen (7.) – Ober-/Unterhausen (6.) Im zweiten Heimspiel der Saison wollen die TSF Ditzingen gegen den Tabellennachbarn SG Ober-/Unterhausen erstmals auch zu Hause punkten. „Das ist ein dynamisches Team, das ein hohes Tempo gehen kann“, sagt Ditzingens Trainer Jörg Kaaden, der mit dem gleichen Kader wie in der vergangenen Woche planen kann. Anpfiff in der Sporthalle Glemsaue ist am Samstag um 19.45 Uhr.