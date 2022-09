Handball-Landesliga Renningen ist heiß auf die Landesliga

Es ist schon über zwei Jahrzehnte her, dass die Männermannschaft der SpVgg Renningen in der Landesliga um Punkte gespielt hat. In der Saison 2000/2001 musste der Club abgeschlagen als Tabellenletzter zurück auf die Bezirksebene und rutschte dort zeitweise bis in die Bezirksklasse ab. Unter dem seit 2016 in Renningen tätigen Trainer Peter Gubesch meldet sich die SVR als Meister der Bezirksliga Achalm-Nagold nun wieder zurück. Und der freut sich auf die neue Herausforderung: „Das wird eine spannende Geschichte. Und wir schauen, wie weit es reicht.“