Zu viele Gegentore

Als einzigen echten Neuzugang begrüßte der Trainer den Torhüter Dennis Kellner, der vom Ligakonkurrenten aus Schwaikheim kam und nach dem beruflich bedingten Ausscheiden von Fabian Rigl nun mit Max Schneider das neue Duo zwischen den Pfosten bildet. Ein Schwerpunkt in der Vorbereitung liegt deshalb auf dem Zusammenspiel zwischen Torhüter und Abwehr. Zudem hat der SV Leonberg/Eltingen in der vergangenen Runde mit 738 Gegentoren in 26 Spielen die viertmeisten Treffer aller Teams kassiert und damit den anvisierten Wert von im Durchschnitt 25 Gegentoren pro Partie verfehlt.