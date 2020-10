Handball in Leonberg und Ditzingen Es wird gespielt – in Leonberg ohne Zuschauer

Im Dialog mit den HVW-Verantwortlichen wurde Ralf Heimerdinger mitgeteilt, dass am kommenden Dienstag im Präsidium eine Entscheidung darüber gefällt werden soll, wie es mit dem Handball-Spielbetrieb weiter gehen soll.

Jedes Spiel ist ein Endspiel

Dementsprechend gibt auch der Trainer Chris Auer seinen Mannen für die Partie mit dem stark eingeschätzten TSV Wolfschlugen mit auf den Weg: „Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel. Weil man nicht weiß, wie der Verband entscheidet – ob er den Spielbetrieb aussetzt oder die Saison an einem bestimmten Punkt sogar ganz abgebrochen wird.“

So wie die Leonberger Männer werden demnach auch die Frauen ihr Verbandsliga-Spiel gegen die HSG Hohenlohe (Samstag, 17.15 Uhr) vor leeren Rängen austragen. Nach der enttäuschenden 20:31-Auftaktniederlage beim HC Oppenweiler/Backnang hatte der Trainer Nicki van der Vliet im Bemühen, die Schlappe wett zu machen, auch auf die Unterstützung der Zuschauer gehofft. Jetzt muss es die Mannschaft ganz alleine richten.

Ditzingen lässt Fans zu

Bei den TSF Ditzingen ist man zu einem anderen Entschluss gekommen als in Leonberg. Die Zuschauer, maximal 160, dürfen in die Sporthalle in der Glemsaue kommen. „Wir sind der Ansicht, dass das mit unserem Hygienekonzept, das mit der Stadt abgesprochen ist, machbar ist“, sagt der Abteilungsleiter Jochen Ruoff. Gästefans sollen jedoch genauso zuhause bleiben wie alle diejenigen, die sich etwas krank fühlen. „Wir sind gewappnet“, ist Ruoff nach den Erfahrungen vom vergangenen Wochenende überzeugt.

Die erste Mannschaft bekommt es in der Verbandsliga um 20 Uhr mit der SG BBM Bietigheim II zu tun. Das Spiel der zweiten Männermannschaft in der Landesliga gegen NSU Neckarsulm II fällt dagegen aus. Die Gäste haben einen Antrag auf Absetzung wegen der 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 im Landkreis Ludwigsburg gestellt.

Im Aktivenbereich sind auf Verbandsebene acht Begegnungen abgesetzt worden, im Bezirk Achalm-Nagold ist es lediglich eine Partie. Sieben Begegnungen finden im Bezirk Enz-Murr nicht statt.