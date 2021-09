Handball in Leonberg SV tankt Selbstvertrauen

Erst Rückstand, dann Sieg

David Zimmermann übernahm die Rolle des Spielmachers für Christoph Hönig, Andreas Binder kam halblinks für Tobias Rühle. Leonberg geriet mit bis zu drei Treffern in Rückstand, bewies in dieser Vorbereitung aber einmal mehr, dass das Kollektiv funktioniert und sich derzeit nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Zimmermann glich zum 20:20 aus (44.).