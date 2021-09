Leonberg - Der SV Leonberg/Eltingen bestätigt die guten Ergebnisse aus der Vorbereitung nun auch in der Württembergliga. Nach dem 28:23-Erfolg gegen RW Laupheim in heimischer Halle, ließ die Mannschaft nun einen 31:24-Sieg bei der HSG Langenau/Elchingen folgen. Der Trainer Chris Auer freut sich über die bislang makellose Bilanz: „Es gibt immer etwas zu verbessern. Aber im Moment gibt es wenig zu meckern. Jeder Spieler weiß, was er zu tun hat, und alle erfüllen ihre Aufgaben.“