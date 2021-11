Handball in Leonberg SV-Aufholjagd bleibt ungekrönt

Wolfschlugen - Zwei Niederlagen in Folge – das hat es in der laufenden Württembergliga-Saison für den SV Leonberg/Eltingen bislang nicht gegeben. Nach dem überraschenden 28:30 gegen die HSG Albstadt zogen die Schützlinge von Trainer Chris Auer nun beim TSV Wolfschlugen mit 33:36 den Kürzeren. Der Coach nahm es gelassen: „Ich habe von Anfang an gesagt, dass auch Niederlagen kommen werden. So wie in Waiblingen kann man auch in Wolfschlugen verlieren. Die Frage ist, wie wir als Mannschaft mit den Niederlagen umgehen.“