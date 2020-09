Handball in Leonberg Siebenmeter bringt Entscheidung

Leonberg - Die Handball-Teams läuten die Endphase ihrer Vorbereitung für die kommende Saison ein, die am 10./11. Oktober startet. Die Männer des SV Leonberg/Eltingen, die sich in der Württembergliga Nord nach dem Corona-bedingten Saison-Abbruch Anfang März auf Tabellenplatz vier stehend für die eingleisige Württembergliga qualifiziert haben, sind zum Auftakt bei den bereits bekannten Sportfreunden Schwaikheim zu Gast. Die TSF Ditzingen hatten sich bis zum März den vierten Tabellenrang gesichert und damit auch einen Platz in der neu geschaffenen zweigleisigen Verbandsliga. Das Team von Trainer Jörg Kaaden spielt zum Auftakt der Staffel 1 beim TV Bittenfeld III.