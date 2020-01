Handball in Leonberg Melsungen hat Spaß am Kempa-Trick

Vor allen Dingen Lars Neuffer auf halbrechts sah sich immer wieder gezwungen, unvorbereitete Würfe zu nehmen, weil keine Anspielstation da war oder der Passweg durch Yves Kunkel oder Michael Allendorf zugestellt war. Die Folge: neunmal scheiterte Neuffer am gegnerischen Schlussmann oder Block, ein Ball landete am Pfosten. „Der Sjöstrand im Tor ist ja kein Schlechter. Wenn die Würfe nicht hundertprozentig passen, dann hat er sie eben“, nahm der Linkshänder die Quote – viermal landete der Ball im Netz – nicht tragisch.

Auch der Co-Trainer muss ran

Gerücht Hartnäckig machten im Sportzentrum Spekulationen die Runde, bei der nicht ganz austrainierten Nummer 99 im Melsunger Trikot handele es sich angesichts der Personalnot um den Busfahrer oder den Zeugwart. Knapp daneben ist auch vorbei. Der Mann, der in der zweiten Hälfte auf Rechtsaußen zum Einsatz kam, war der 32-jährige Co-Trainer Arjan Haenen. Vor drei Jahren machte der Holländer sein letztes Spiel für Melsungen. Viel verlernt hat er nicht, was er mit drei schönen Treffern unter Beweis stellte. Planung Noch stehen in der Württembergliga für den SV Leonberg/Eltingen 13 Spiele auf dem Programm. Der sportliche Leiter Werner Neuffer und Trainer Tobias Müller rechnen fest damit, dass die Qualifikation zur eingleisigen Staffel in der kommenden Saison gelingt. Sie wissen auch schon zu großen Teilen, mit welcher Mannschaft sie die Runde bestreiten werden: mit der gleichen wie in dieser Saison. Denn, so verkündete der Übungsleiter, alle Spieler des jetzigen Kaders bleiben dem Verein erhalten. Kürzer treten wollen lediglich Christian Auer und Dennis Baumgartl. Über mögliche Neuzugänge wird noch Stillschweigen bewahrt. „Wir werden uns punktuell verstärken“, verriet Tobias Müller lediglich. Unter anderem ist der Club auf der Suche nach einem Linkshänder.