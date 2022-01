Handball in Leonberg Die halbe Mannschaft steht bereits

Leonberg - Die Pause ist kurz gewesen. Noch am 23. Dezember haben die Handballer des SV Leonberg/Eltingen ihre letzte Einheit – einen Jahresabschluss-Kick – absolviert. Über die Weihnachtsfeiertage und Silvester konnten sie dann tatsächlich mal die Beine hochlegen. Am vergangenen Dienstag war die Feiertagsruhe aber auch schon wieder Vergangenheit. Der Trainer Chris Auer wartete zum Auftakt im neuen Jahr gleich mit einer Krafteinheit auf. Auch an diesem Samstag wird trainiert, in der kommenden Woche weitere drei Mal, bevor in der Württembergliga das nächste Punktespiel auf dem Plan steht. Am Samstag, 15. Januar, geht’s um 20 Uhr zum HV RW Laupheim. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir sofort wieder weiterspielen“, sagt Chris Auer. Genauso geht es einigen seiner Schützlinge. Auer: „Die Jungs fragen mich, wie es sein kann, dass im privaten Bereich nicht mehr als zehn Menschen zusammenkommen dürfen, aber in der Halle alleine die beiden Mannschaften mit allem Drum und Dran schon 40 Personen ausmachen.“