Handball in Leonberg Der Verlierer bleibt verständnislos zurück

Es blieb eng bis zum Schluss. Der Vizemeister der vergangenen Saison in der Württembergliga Staffel Süd legte ein 24:22 vor, Leonberg/Eltingen glich zum 24:24 aus, und das, obwohl David Zimmermann auch noch leichtfertig einen Siebenmeter per Heber vergeben hatte. Die Halle mit Zuschauern hätte in der sogenannten Crunchtime vermutlich gekocht. Und Lars Neuffer ist sich sicher: „Die Fans fehlen. Sie würden uns pushen und hätten uns in der Endphase noch einmal einen ordentlichen Schub gegeben.“

SV Leonberg/Eltingen: Rigl, Schneider, Binder (3), Zimmermann (6), Kutzner, Wanner (2), Neuffer (6/4), Hönig, Hufnagel (2), Ulrich (1), Rühle, Klatte, Schückle (2), Isenberg (2).