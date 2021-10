Als A-Jugendlicher geht er mit Doppelspielrecht in der Bundesliga für den SV Kornwestheim an den Start, trainiert aber auch einmal wöchentlich in Leonberg mit. Weil die Kornwestheimer spielfrei sind, bietet es sich für Chris Auer an, den Nachwuchsmann einzubauen. Wenn, dann soll er aber nur im Angriff eingesetzt werden.