Niederlage gegen Kornwestheim II

Zuvor hatte auch das Leonberger Männerteam in einem Dreier-Blitzturnier nicht überzeugen können. Die Duelle mit zwei Verbandsligisten beendete der Württembergliga-Vertreter mit einer Niederlage und einem Sieg. Gegen den SV Kornwestheim II starteten die Schützlinge von Trainer Chris Auer mit einem 21:22. Den Vergleich mit dem VfL Kirchheim entschied die Heimmannschaft mit 32:21 für sich. Sie war in der ersten Partie ohne Vier angetreten. Mit David Zimmermann in der zweiten Begegnung hatte der Trainer dann mehr Optionen. Turniersieger wurde nach dem 26:24 gegen Kirchheim der SV Kornwestheim II.