Handball in Ditzingen Vier auf einen Streich

Für die erste Mannschaft war der Auftrag klar formuliert. Es sollte die Qualifikation zur neuen Verbandsliga werden. Um ganz sicher zu gehen, musste am Ende der Landesliga-Runde der vierte Platz stehen. Das Team von Trainer Jörg Kaaden legte eine Punktlandung hin. Zwar hätte man auch gerne noch ein bisschen weiter nach oben geschielt, mit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenfünften geriet Rang vier aber nicht ernsthaft in Gefahr. Nun hofft der Club, in der Verbandsliga die richtige Spielklasse gefunden zu haben. In der Württembergliga hatte es zuletzt nicht ganz gereicht, in der Landesliga spielt die Mannschaft fast immer ganz oben mit.