Handball im Strohgäu Der neue Spielplan ist schon jetzt nicht zu halten

Lange Pausen zwischen den Spielen

Klar ist schon jetzt, dass der erhoffte Wiederbeginntermin kaum zu halten sein wird. Dies wäre der 30. Januar, für die HSG Strohgäu mit einer Auswärtspartie bei TuS Schutterwald. Schluss wäre erst am 12. Juni. Dazwischen? Jede Menge Pausen. Mal drei Wochen, mal sogar vier Wochen. Nur einmal, im Mai, sind zwei Spiele in direkter Folge vorgesehen. „Das ist total gaga“, sagt der HSG-Trainer Stefan Hirschmann, „aber ich glaube sowieso nicht, dass das zustande kommt.“ Für den Fall der Fälle will man aber vorbereitet sein. „Wir sind schon mit den anderen Vereinen wegen der Termine in der Verhandlungsphase“, sagt der Coach. Letztlich erwartet er aber etwas ganz anderes. „Es wird einen Reset geben, und dann tun wir so, als hätten wir die Runde gar nicht begonnen. Im September könnte man dann wieder mit der normalen Runde beginnen. Und selbst das hielte ich für sehr ambitioniert.“