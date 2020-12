Handball-Württembergliga Erster Termin ist Anfang März gesetzt

Derweil ist Werner Neuffer, der sportliche Leiter des Leonberger Württembergligisten, mit der personellen Planung einen Schritt weiter. Nachdem bereits Max Schneider, Andreas Binder, Nico Isenberg, David Klatte, Daniel Wanner, David Zimmermann und Felix Wiederhöft ihre Zusage für eine weitere Saison in Leonberg gegeben haben, nimmt der Spielerkader weiter Formen an. Fabian Rigl, Christoph Hönig, Philip Schückle und Tobias Rühle werden ebenfalls wieder mit an Bord sein.