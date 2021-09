Handball Ein überzeugender Saisonstart

Leonberg - Gelungener Auftakt in der Handball-Württembergliga für die Männer des SV Leonberg/Eltingen. Am Samstagabend bezwangen sie im Leonberger Sportzentrum den HV Rot-Weiß Laupheim nach einer 16:9-Pausenführung mit 28:23 Toren. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit gewonnen“, sagte der SV-Trainer Christian Auer nach der Partie. Ein großes Lob richtete er dabei nicht nur an seine Mannschaft, sondern auch an die (Masken tragenden) Zuschauer auf der Tribüne, die ihre Mannschaft lautstark anfeuerten. „Ich weiß nicht, ob das Spiel in Laupheim auch so verlaufen wäre.“ Und auch der Laupheimer Trainerkollege Roland Kroll hatte das Spiel trotz der eigenen Niederlage genossen. „Es ist so geil, endlich mal wieder vor Publikum zu spielen.“